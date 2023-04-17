Vartolular Kadir Gecesi'nde camilere akın etti

Muş'un Varto Müftülüğü tarafından Kadir G"ecesi dolayısıyla düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gece, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve salavat getirilip dua edilerek ihya edildi. Haci Kaya Özer Camii'ndeki program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasının ardından Müftü Bayram Öztürk vaaz verdi. Öztürk, " Kadir Gecesi, kadri ve değeri olan bir gecedir. Bu gecede Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimize inmeye başlamıştır. Kur'an-ı Kerim bu gecede inmeye başladığından dolayı bu gecenin kıymeti daha fazladır. Allah (CC) Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: 'Biz Kur'an-ı Kerim'i bu gecede indirdik. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.' Bu gecede melekler ve Cebrail Aleyhisselam akın akın her iş için yeryüzüne inerler. Bu gece şafak vakti tan yeri vaktine kadar selamet ve esenlik vardır. Allah bir daha Müslümanlara afet ve herhangi bir sıkıntı vermesin. Allah tüm Müslümanları korusun. Bugün maşallah camimiz dolu idi. Özellikle çocuklarımız yoğun ilgi gösterdiler. Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlarım" dedi.

Program, imamların Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuması ve yapılan duaların ardından kılınan teravih namazıyla sona erdi. Hayırseverler getirdikleri hayırları dağıttılar. Programa Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, İlçe Müftüsü Bayram Öztürk ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ