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Vanlı şehit ve gazi aileleri için Ankara ve Mersin'e gezi

Vanlı şehit ve gazi aileleri için Ankara ve Mersin'e gezi
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Van Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van İl Temsilciliği ile Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonunca şehit ve gazi aileleri için Ankara ve Mersin illerine gezi programı düzenlendi.

Van Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van İl Temsilciliği ile Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonunca şehit ve gazi aileleri için Ankara ve Mersin illerine gezi programı düzenlendi.

Van Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van İl Temsilcisi Hakan Kahraman, Vanlı şehit aileleri ve gazilerden oluşan 60 kişilik bir ekip ile Mersin ve Ankara illerine 4 günlük bir gezi programı düzenlediklerini söyledi. Karaman, 'Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve halkımızın huzur ve refahı için canlarını ve uzuvlarını feda eden kahraman şehitlerimiz ile gazilerimizin kıymetli aileleri bize emanettir. Onları kendilerini yalnız hissetmemeleri ve yalnız olmadıklarını anlamaları için her zaman bir evlat ve bir kardeş gibi her an yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizin sürdürülebilmesi için gerçekleştirdiğimiz sosyal ve kültürel etkinliklerle şu ana kadar toplamda 4 il dışı gezisinde 120 ailemizi bir araya getirip, aradaki kaynaşmayı sağladık. Daha güzel projelerle şehit ve gazi ailelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Programda emeği geçen Valimiz Dr. Ozan Balcı'ya, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut Paşamıza, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen'e, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu'ya ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim" dedi.

Şehit Babası Ferhat Kızılkaya ise programın kendisi için bir terapi olduğunu ve programda çok güzel vakitler geçirdiklerini söyledi. Kızılkaya, "Daha önce tanımadığım ve bir araya gelmediğimiz şehit ve gazi ailelerimiz ile aile ortamında geçen programdan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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