Van TSO'da 'Hakemler Eğitimi Sertifika Töreni' düzenlendi

Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Hakemler Eğitimi' programı başarıyla tamamlandı. Eğitimde 74 katılımcı sertifika aldı ve tahkim konuları hakkında bilgi sahibi oldu. Törende konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, eğitimin ekonomik ve sosyal hayata katkı sağlayacağını vurguladı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası ( Van TSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi tarafından düzenlenen "Hakemler Eğitimi"nin tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

Van TSO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu'nda gerçekleşen törende, yapılan eğitim sonucu başarılı olan ve tahkim davalarında görev alacak hakemler sertifikalarını aldı. Eğitim sürecinde katılımcılara; arabuluculuk, tahkim ve MED-ARB, tahkim anlaşmaları, tahkim yargılaması ve uygulamalı dersler olmak üzere kapsamlı bilgiler sunuldu.

Törende konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 12-15 Eylül tarihleri arasında hakemlerin katılımlarıyla bir eğitim programının düzenlendiğini hatırlattı. Başkan Takva, "Söz konusu eğitime göstermiş olduğunuz katılım ve ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğitime hukukçularımızın yanı sıra mühendisler, iktisatçılar, işletmeciler ve mali müşavirler de yoğun ilgi gösterdi. Toplamda 95 kişi başvuru yaptı; şartları karşılayan ve eğitimi başarıyla tamamlayan 74 katılımcı belge almaya hak kazandı. Bu ilgi ve katılım, bizim için gerçekten çok kıymetlidir" dedi.

Özellikle oda ile hakem eğitimi almak isteyen aktörler arasındaki iletişimin güçlenmiş olmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Takva şöyle konuştu:

"Umuyor ve diliyorum ki hukukun tesisi ve çözüm odaklı bir anlayışla ticari hayatımızda yaşanan anlaşmazlıkları ve diğer sorunları çözmeyi hedefleyen merkezimiz; kentimize, ekonomimize, sosyal hayatımıza ve en önemlisi iletişimimize katkı sunacaktır. Bu katkının da siz değerli hakemlerimizin gayret ve destekleriyle artacağına inanıyorum. Çünkü şehrimizde sadece işçi-işveren ilişkileri veya ekonomik güçlükler değil, aynı zamanda toplumsal problemler de gündemimizi meşgul ediyor. Bu tür eğitimlerin, işbirliğinin ve kolaylaştırıcı kurumların, yaşadığımız sorunlara çözüm üretme noktasında önemli bir rol oynayacağına olan inancımı özellikle ifade etmek istiyorum. Bu süreçte emeği geçen başta Ticaret ve Sanayi Odamızın kıymetli yönetim kurulu üyelerine ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."

Törene; Van TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Van TSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Divan Üyeleri, Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Başkan Yardımcısı Yaşar Şen, sertifikaya almaya hak kazanan kursiyerler katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
