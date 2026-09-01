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Van OSB Başkanı Aslan: 'Tarafsız ve Bağımsız Yargı Gelişmiş Demokrasilerde Temel Hükümdür'

Van OSB Başkanı Aslan: 'Tarafsız ve Bağımsız Yargı Gelişmiş Demokrasilerde Temel Hükümdür'
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Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, yeni adli yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Tarafsız ve bağımsız yargı gelişmiş demokrasilerde temel hükümdür" dedi.

Van Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, yeni adli yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Tarafsız ve bağımsız yargı gelişmiş demokrasilerde temel hükümdür" dedi.

Van OSB Başkanı Memet Aslan, yayımladığı mesajda, adaletin insanı merkeze alması gerektiğini belirterek, "Vatandaşın adalet duygusunu tatmin ederek toplumda huzur ve güven ortamını sağlayan, insanı hukukun merkezine yerleştiren, hak ve özgürlüklerin güvencesi olan bağımsız bir yargı düzenine ulaşılması temel hedef olmalıdır. İleri demokrasinin temel kriterlerini ölçüt kabul eden bir yargı düzeni, olmazsa olmazımız olmalıdır. Kişilerin temel hak ve hürriyetlerini, fikir ve düşünce özgürlüğünü kutsayan bir adalet anlayışı, temel düstur olmalıdır" dedi.

Adalete olan güvenin korunmasının önemine dikkat çeken Başkan Aslan, "Tarafsız ve bağımsız yargı vicdanları rahatlatan, vatandaşın adalete güven duygusunu hep üst seviyede tutmasını sağlayan bir olgudur. Vatandaşların adalete karşı olan güven duygusunu zedeleyen, insanların vicdanlarını yaralayan yargılamalardan kaçınılmalıdır. Tarafsız ve bağımsız yargı gelişmiş demokrasilerde temel hükümdür. Adil yargılama, yargılamaların şeffaf, tarafsız ve cezalandırmalara dönüşmeden tamamlanması ilkesel bir hüküm olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Toplumsal gelişimin ve birlikteliğin evrensel adalet ilkeleriyle mümkün olacağını dile getiren Memet Aslan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Birlik ve beraberliğin sağlanması, refah seviyesi yüksek, entelektüel bilgi birikimine sahip, kültürlü, eğitimli ve müreffeh bir toplum var etmenin yolu; demokrasinin sunduğu evrensel değerlere saygılı, adalet mekanizmasının sağlıklı işlediği, tarafsız ve bağımsız bir yargı düzeninin hüküm sürdüğü bir yapılanmayla mümkündür. Bu düşüncelerle yeni adli yılın ülkemize ve adalet sistemimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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