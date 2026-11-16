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Van Muradiye'de Ertüz ve Çiftçi ailelerinin husumeti barışla son buldu

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Van Muradiye'de Ertüz ve Çiftçi ailelerinin husumeti barışla son buldu
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Van'ın Muradiye ilçesinde Ertüz ve Çiftçi aileleri arasındaki husumet, kanaat önderleri ve ileri gelenlerin devreye girmesiyle barışla sonuçlandı. Düzenlenen barış buluşmasında aile fertleri el sıkışarak husumeti sonlandırdı.

Van'ın Muradiye ilçesindeki Ertüz ve Hakkarili Çiftçi aileleri arasında yaşanan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

Evli olan Muradiyeli Hamide Çiftçi'nin Hakkari'de hayatını kaybetmesinin üzerine iki aile arasında husumet başladı. Muradiye ilçesine bağlı Demirtepe Mahallesi'nden Ertüz ailesi ile Hakkarili Çiftçi ailesi arasındaki gerginliğin son bulması için bölgedeki kanaat önderleri ve ileri gelenler devreye girdi. Düzenlenen barış buluşmasında Ertüz ve Çiftçi ailelerinin fertleri, el sıkışarak aralarındaki husumeti sonlandırdı.

Barış töreninde yapılan konuşmalarda; toplumsal barışın, kardeşliğin ve huzurun önemine dikkat çekilirken, barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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