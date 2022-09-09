Van haberi | Edremit Belediyesi'nden Toplu Sünnet Töreni

Edremit Belediyesi tarafından 9 Eylül ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenen toplu sünnet töreninde 48 çocuk sünnet ettirildi.

Edremit Belediyesi tarafından mahalle muhtarlıklarına yapılan başvurular neticesinde Sosyal Yardım İşleri, Kültür ve Sağlık İşleri Müdürlükleri koordinesinde geçen hafta hastane ortamında sünnetleri yaptırılan 48 çocuk için tüm gelenekler yerine getirildi. Zeytinli Kır Düğün Salonu'ndan düzenlenen eğlence öncesinde geleneklere uygun şekilde davul zurna eşliğinde konvoy düzenlendi. Ardından mevlit okutulup keşkek pilav dağıtıldı.

Zeytinli Kır Düğün Salonu'nda düzenlenen şölende Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, eşi Oya Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, meclis üyeleri, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, İyi Parti Edremit İlçe Başkanı Oğuzhan Civgaz çocukların ve ailelerin yanındaydı.

"SEVİNCİMİZİ VE HEYECANIMIZI BİRLİKTE PAYLAŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADIK"

Palyaço Papi ve animasyon ekibi ve çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlenen çocuklara Başkan Arslan saat hediye etti. Arslan yaptığı açıklamada "Tüm gelenekleri yerine getirerek düzenlediğimiz Toplu Sünnet Şöleni'nde çocuklarımız ve aileleriyle doyasıya eğlenirken, sevincimizi ve heyecanımızı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Sünnet şölenimize destek olan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Sünnet olan çocuklarımıza sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum" dedi.