Van Emek ve Demokrasi Platformu: "Bu Topraklarda Barış ve Adaletin Yolu Mutlaka ve Öncelikle Roboski'den Geçmelidir"

(VAN) - Van Emek ve Demokrasi Platformu, "Roboski Katliamı'nın 14. yılında katliamda hayatını kaybeden yurttaşları saygı ile anıyoruz. ve bir kez daha devleti yönetenlere sesleniyoruz: Roboski, devletin ve iktidarın sınavıdır; bu topraklarda barış ve adaletin yolu mutlaka ve öncelikle Roboski'den geçmelidir" açıklamasını yaptı.

Van Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu Köyü'nde, "Roboski Katliamı" olarak bilinen olayın 14'üncü yılında Sanat Sokağı'nda bir araya geldi.

Protestoya DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi, DBP İl Eş Başkanı Cemal Demir, KESK, DİSK, TMMOB, TTB, Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Protestoda "Roboski Katliamını unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankart açıldı.

Platform adına konuşan Nihat Tunç şunları söyledi:

"28 Aralık 2011 günü, Şırnak ili Uludere ilçesi Roboski Köyü sınır hattında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından yapılan bombardıman sonucunda, çoğu çocuk 34 sivil yurttaş katledildi. Katliamın ardından bölgeye giden insan hakları örgütleri, araştırmalarının sonucunda Roboski Katliam Raporu'nu 3 Ocak 2012 günü kamuoyu ile paylaştı.

Katliamla ilgili hakikatin ortaya çıkarılması için ne Meclis Komisyonu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi ne de 'insanlığa karşı suç' olan bu katliam ile ilgili etkili bir soruşturma yapıldı. Tüm hukuki süreç 'cezasızlık' ile sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi 'eksik evrak' dedi, AİHM ise 'iç hukuk yolları tüketilmedi' gerekçesiyle davayı kabul etmedi. Bugüne kadar yaratılan sis perdesi ve müesses bürokrasi ile hakikatin ortaya çıkması engellendi. Failler cezasızlık politikası ile korundu. ve çok üzücüdür ki Roboski'de yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınları, 'katliam faillerinin tespiti ve yargılanması' amacıyla hak arama mücadelesi verdikleri için haklarında onlarca dava açıldı ve hapishanelere konuldular.

Öncesinden planlanmış ve çok sayıda savaş uçağının katıldığı bir hava operasyonunun neticesi olan Roboski katliamının 'kaçınılmaz hata' olarak kabul edilip üstünün örtülmesini kabul etmiyoruz. Yıllardır tanığı olduğumuz cezasızlık politikalarının bir sonucu olarak soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması, mağdur yakınlarının ve kamuoyunun nezdinde bir anlam ifade etmemektedir. Aksine, gerçekler ortaya çıkmadan bu yara kanamaya devam edecektir.

Devam eden barış sürecinin gerçek anlamda barışa evrilmesinin ve kalıcı hale gelmesinin yolu, devletin bizzat faili olduğu ya da ihmali sonucu yaşanan katliamlarla yüzleşmesinden geçmektedir. Bizler, Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri olarak bir kez daha haykırıyoruz: Roboski katliamına dair hukuki süreç tarafsız ve bağımsız bir şekilde yeniden başlatılmalı; failler tespit edilerek kasıt, kusur veya ihmali olan tüm kamu görevlileri yargı önünde hesap vermelidir.

Devlet, yaşanan bu trajedi için ailelerden resmi olarak özür dilemeli; ailelerin maddi ve manevi tüm hak kayıpları tazmin edilmelidir. Roboski katliamının 14. yılında katliamda hayatını kaybeden yurttaşları saygı ile anıyoruz. ve bir kez daha devleti yönetenlere sesleniyoruz:

Roboski, devletin ve iktidarın sınavıdır; bu topraklarda barış ve adaletin yolu mutlaka ve öncelikle Roboski'den geçmelidir."