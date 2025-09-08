Van'da Zorunlu Su Kesintisi Duyurusu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), Gürpınar ilçesi Bejingir kaynağından şehre gelen 2000'lik içme suyu isale hattında Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle zorunlu su kesintisine gidileceğini açıkladı.

48 kilometre uzunluğundaki hattın arızalarının ve idari su kayıplarının giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar kapsamında; 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.30'dan 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 23.30'a kadar Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde su kesintisi uygulanacak.

VASKİ yetkilileri, DSİ ile birlikte yürütülecek çalışmaların hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için tüm tedbirlerin alındığını, arızaların giderilmesiyle birlikte suların yeniden verileceğini bildirdi.

Kesinti süresince 185 Çağrı Merkezi 24 saat hizmet verecek ve talep edilen bölgelere, depolara tankerlerle su takviyesi yapılacak.