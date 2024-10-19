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Van'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Van'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Van Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Van Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar hayatını kaybetti. Van Filistin'e Destek Platformu üyeleri, ikindi namazı sonrası Hazreti Ömer Camii'nde Sinvar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Ardından Beşyol Meydanı'nda toplanan grup, bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Platform adına açıklamayı okuyan Ahmet Faruk Çevik, zulüm ve soykırıma rağmen Filistin halkının yılmadığını belirtti. Çevik, "Bir ideali, bir toplumu yukarıdan bomba atarak teslim alamazsın. Filistin davası sadece bir toprak davası değildir. O inanç ve kararlılığın, Mescid-i Aksa'nın, Allah'a teslimiyetin kavgasıdır. Üzülmeden gevşemeden Filistin davasını sahiplenmek, Filistin halkına yardım etmek en temel sorumluluğumuzdur. Filistin davasının aziz kahramanlarından ve Filistin direniş hareketi Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'ın şehadetini kutluyor, Cenabıhak'tan bizi de bu şehitlerden kılmasını niyaz ediyoruz" dedi.

Basın açıklaması, yapılan duanın ardından son buldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uluslararası İlişkiler Savaş ve Çatışma Yahya Sinvar Politika Filistin İsrail Yerel Gazze van

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