Haberler

Van'da yürekleri ısıtan görüntüler: Trafik polisleri çocuklarla kartopu oynadı

Van'da yürekleri ısıtan görüntüler: Trafik polisleri çocuklarla kartopu oynadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Soğuk havada kar yağışının keyfini çıkaran çocuklarla kartopu oynayan trafik polisleri, Van'da yürekleri ısıtan görüntülere imza attı. Polisler ve çocuklar arasındaki samimi anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Van'da kar yağışıyla kent beyaza bürünürken, soğuk havaya rağmen yürekleri ısıtan anlar yaşandı. Görev başındaki trafik polisleri, karın tadını çıkaran çocuklara eşlik ederek onlarla kartopu oynadı.

Kent merkezinde meydana gelen görüntülerde, trafik akışını düzenleyen polis memurlarının kısa bir mola sırasında çocuklarla bir araya gelmesi dikkat çekti. Kartopu oynayan polisler, çocukların neşesine ortak olurken ortaya samimi ve tebessüm ettiren kareler çıktı. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen bu anlar, sosyal medyada da ilgi gördü. Görüntüler, polis ile çocuklar arasındaki sıcak ilişkiyi ve toplumsal dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Soğuk kış gününde yaşanan anlamlı anlar, Van'da hem çocukların hem de izleyenlerin yüzünde gülümseme oluşturdu. Kartopu oyunu sonrası polis memurları ile çocuklar kucaklaşarak bölgeden ayrıldılar. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon

Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 10 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 10 ilde eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da kayak merkezinde feci kaza: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Telesiyejde facia; 5 yaşındaki çocuk canından oldu
7 ay içinde ikinci acı! Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti

7 ay içinde ikinci acı! Ünlü oyuncu babasını toprağa verdi
Tarla fiyatı 2 liraya kadar düştü, üretici isyan etti

Tarla fiyatı 2 liraya kadar düştü, markette el yakıyor
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
Japonya'da kayak merkezinde feci kaza: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Telesiyejde facia; 5 yaşındaki çocuk canından oldu
Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir

Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir
2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler

2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat kuyrukta beklediler