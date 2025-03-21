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Van'da Kaçak Avcılardan Kurtarılan Keklikler Doğaya Salındı

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Van'da kaçak avcılardan kurtarılan ve tedavi süreçleri tamamlanan kınalı keklikler, doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kaçak avcılıkla mücadele için denetimlerini sürdürüyor.

Van'da kaçak avcılarda ele geçirilen keklikler doğaya salındı

VAN - Van'da kaçak avcılık yapan kişilerden kurtarılan kınalı keklikler, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekiplerinin kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde kent kırsalında faaliyet gösteren ekipler, çeşitli tarihlerde yaptıkları operasyonlarla kaçak olarak avlanmış birçok kınalı kekliği ele geçirdi. Kaçak avcılar hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulanırken tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanan 4 kınalı keklik ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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