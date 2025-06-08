Van'da Kaçak Avcı Sosyal Medya İhbarıyla Yakalandı

Van'da Kaçak Avcı Sosyal Medya İhbarıyla Yakalandı
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Van'ın Gürpınar ilçesinde, avlanması yasak olan geyikleri avlamaya çalışan bir kişi, sosyal medya üzerinden yapılan ihbarla yakalandı. Şahıs hakkında idari para cezası ve adli işlem başlatıldı.

(VAN)- Van'da kaçak avcılıkyapan ve kamu güvenliğini tehlikeye atan şahıs sosyal medya paylaşımlarından sonra yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi karayolu üzerinde, 7 Haziran 2025 günü saat 14.00 sularında, bir şahsın avlanması yasak olan geyikleri tüfekle avlamaya çalıştığı ihbarı sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Şahsın çevredeki vatandaşların güvenliğini de tehlikeye attığı belirtildi. İhbar üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan istihbarat destekli çalışmalar sonucu, olaydan yaklaşık üç saat sonra Y.S. (20) isimli şüpheli suç aleti ile birlikte yakalandı.

Şüpheli hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 20.119 TL idari para cezası uygulanırken, "Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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