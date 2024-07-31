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Van Filistin'e Destek Platformu, İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı

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Van Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı. Platform adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Garip Cesur, Haniye'nin Filistin davasına olan bağlılığını vurgulayarak, tüm Filistin halkının başı sağ olsun dileğinde bulundu.

Van Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Van Filistin'e Destek Platformu üyeleri ise ikindi namazı sonrası Hazreti Ömer Camii avlusunda bir araya geldi. Burada kılınan cenaze namazının ardından platform adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Garip Cesur, İsmail Haniye'nin Şeyh Ahmet Yasin ve Abdülaziz el- Rantisi'nin aziz davasındaki izlerini takip ederek şehitler kervanına katıldığını belirtti. Cesur, "İsmail Haniye, 3 oğlunun, 4 torununun şehadet haberini alınca, davasını çelik bir iradeye, acısını sabra dönüştüren 'Benim çocuklarımın kanı Filistin halkının kanından daha değerli değildir. Gazze'deki tüm çocuklar benim çocuklarımdır' diyen, iman iddiasını mücadele, özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Filistin'deki binlerce mücahitten biriydi. 'Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin! Onlar diridirler' diyor ya Rabbimiz, bizler de işittik ve itaat ettik diyoruz. Onlar mücadele ruhunu diri tutan, davalarını direnişe dönüştüren, nesillere çağlara güzel bir çağrı ve örneklik bırakan önderlerdir. 'Madem ölüm tek bir defa gelecek o da neden Allah için olmasın' inancıyla Hakka yürüyen bu yiğidimizin, davasının hak olduğuna nasıl iman ediyorsak, onun yasını tutarken de yaşarken ki şahitliğine tanıklık ediyor, Rabbimizin şehadetini kabul etmesini niyaz ediyoruz. Tüm Filistin halkının başı sağ olsun, tüm Müslümanların başı sağ olsun. Artık tam anlamıyla sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

Grup okunan duanın ardından alandan ayrıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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