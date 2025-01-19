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Van'da İki Aile, Bir Yıldır Süren Husumeti Barış Töreniyle Sonlandırdı

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Van'da Beşenk ve Birik aileleri arasındaki husumet, düzenlenen bir barış yemeği ile sona erdi. Hesenan Aşireti Federasyonu Başkanı, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, barış için gösterilen çabalarla iki ailenin bir araya geldiğini ifade etti.

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'da bir yıl önce bir kişinin hayatını kaybettiği kavga ile aralarında husumet başlayan iki aile, törenle barıştı. Hasenan Aşireti Federasyonu Başkanı, "Aradaki küskünlüğü dargınlığı kaldırmak için burada toplandık. Birlik beraberliğin devam etmesi sevgi saygının oluşması için bir yıldır uğraşıyoruz" dedi.

Van merkez Kevenli köyünde, Beşenk ve Birik aileleri arasında bir yıldan fazladır devam eden husumet, bölgenin kanaat önderleri yoğun çabaları ve katkılarıyla barışla sonuçlandı. Van merkezde bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeği ile Beşenk ve Birik aileleri bir araya gelerek aralarındaki anlaşmazlığa son verdi.

Hesenan ve Ertoşi aşiretlerinin barış programına, Hasenan Aşireti Federasyonu Başkanı ve Lideri Enver Ergin, Vanlı iş insanı kanaat önderi Necdet Bayram, kanaat önderleri Beşenk ve İnan aileleri yanı sıra birçok vatandaş katıldı.

Hasenan Aşireti Federasyonu Başkanı ve Lideri Enver Ergin, "Aradaki küskünlüğü dargınlığı kaldırmak için burada toplandık. Birlik beraberliğin devam etmesi sevgi saygının oluşması için bir yıldır uğraşıyoruz. Her şeyden önce bizler için, milletimiz, toplum ve devletimiz için birlik beraberlik sevgi saygı, hak, hukukun olmasını istiyoruz. Hepsinin de iyi günler geçirmesini tüm niyetimiz bu emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

Vanlı iş insanı Necdet Bayram, "Enver Ağanın tüm Hesenan Aşiretinin tüm fertlerine müteşekkiriz. Saygı sevgi hürmetlerimizi sunuyorum. Bu birlik ve barış için bugün için çok çaba sarf ettiler. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyor. Bütün milletimiz, devletimiz, halkımız için hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah temennimiz Allahtan böyle bir olay bir daha yaşanmamasıdır. Hayırlı ve uğurlu olsun. Katkı sunan herkese tekrar tekrar teşekkürler" diye konuştu.

Hesenan Aşiret üyesi Nizamettin Teber ise "Bir yıl önce istenmeyen bir olay yaşandı. İki komşu iki kardeş arasında, sonuçta komşular kardeştir. Bu vesileyle bugün barış ile sonuçlandı. Herkesin huzura kavuşması lazım, bu şekil sonuçlandı. Bizde katılan bütün misafirlere kanaat önderlerimize, büyüklerimize, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Van'da İki Aile, Bir Yıldır Süren Husumeti Barış Töreniyle Sonlandırdı
Kaynak: ANKA / Yerel
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