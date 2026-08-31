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Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadın aldığı yanıtla şoke oldu

Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadın aldığı yanıtla şoke oldu
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Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadın, aldığı yanıtla şoke oldu. At yarışı kuponunu gören kadın, eşine "Hani bir daha oynamayacaktın?" diye sorarken, adamın "Altılı değil beşli oynadım, azaltarak bırakmaya çalışıyorum" şeklindeki savunması dikkat çekti.

  • Kadın, eşinin pantolon cebinde at yarışı kuponu bulunca hesap sordu.
  • Adam, altılı yerine beşli ganyan oynayarak 'azaltarak bırakmaya çalıştığını' savundu.
  • Adam, kuponun türünü gerekçe göstererek 'O kupon beşli ganyan, altılı değil' dedi.

Bir çift arasında at yarışı kuponu nedeniyle geçen mesajlaşma ilginç anlara sahne oldu. Kadın, eşinin pantolonunu makineye atmak için ceplerini kontrol ettiğinde at yarışı kuponuyla karşılaştığını belirterek hesap sordu.

Kadın, "Cebinden at yarışı kuponu çıktı, hani bir daha oynamayacaktın?" diye sorarken, eşinden ilk olarak "Sen cebimi mi karıştırıyorsun?" yanıtını aldı.

"FARKINDAYSAN BIRAKMAYA ÇALIŞIYORUM"

Kadının sorusunu tekrarlaması üzerine adam, "Farkındaysan bırakmaya çalışıyorum" diyerek kendisini savundu. Ancak kadın bu cevaba, "Kusura bakma fark edemedim, nasıl bırakmaya çalışıyorsun? Kupon yaparak mı?" sözleriyle karşılık verdi.

"O KUPON BEŞLİ GANYAN, ALTILI DEĞİL"

Mesajlaşmanın en dikkat çeken bölümü ise bundan sonra yaşandı. Adam, oynadığı kuponun türünü gerekçe göstererek, "O kupon beşli ganyan, altılı değil" dedi. Kadının "Beşli ganyan ne oluyor, at yarışı değil mi?" sorusuna ise adam, "Evet at yarışı ama altı koşuya oynamadım, beş koşuya oynadım" yanıtını verdi.

"AZALTARAK BIRAKMAYA ÇALIŞIYORUM"

Kadın bu kez "Ne fark ediyor?" diye sorunca adamın verdiği son cevap dikkat çekti. "Azaltarak bırakmaya çalışıyorum." At yarışı oynamayı bırakmaya çalıştığını söyleyen adamın, altılı yerine beşli ganyan oynamasını "azaltmak" olarak açıklaması mesajlaşmanın en çarpıcı bölümü oldu.

İşte o yazışmalar;

Kaynak: Haberler.com
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