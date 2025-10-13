Haberler

Van'da 'Çorba Günü' Projesi Öğrencileri Sağlıklı Beslenmeye Teşvik Ediyor

Van'da 'Çorba Günü' Projesi Öğrencileri Sağlıklı Beslenmeye Teşvik Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muradiye ilçesinde başlatılan 'Çorba Günü' projesi, öğrencilerin her hafta farklı çorbalar deneyip sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarını sağlıyor. Proje, veliler ve öğretmenler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde başlatılan "Çorba Günü" projesiyle öğrenciler her hafta farklı bir çorba çeşidini tadıyor ve sağlıklı besleniyor.

Muradiye ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda hayata geçirilen "Çorba Günü" etkinliğiyle öğrenciler sağlıklı beslenme alışkanlıklarını eğlenceli bir şekilde öğreniyor. İlçedeki bir okulda başlatılan proje kapsamında öğretmenler ve veliler iş birliği yaparak haftanın bir günü öğrenciler için çorba hazırlıyor. Her hafta farklı bir veli tarafından hazırlanan çorbalar, öğrencilerin sınıflarına sıcak sıcak ulaştırılıyor ve çocuklar çeşitli çorba lezzetlerini deneyimleme fırsatı buluyor. Etkinlik, hem öğrencilere sağlıklı beslenme bilinci kazandırmayı hem de veliler ile öğretmenler arasında güçlü bir iş birliği oluşturmayı amaçlıyor.

Öğretmen ve veli iş birliğiyle başlatılan projeyle ilgili İHA Muhabirine konuşan veli Sabiha Bozan, "Sultan hocamızın başlatmış olduğu çorba dayanışması günü güzel bir şekilde devam ediyor. Böylesi güzel bir etkinlikte biz aileler her hafta cuma günü çorba yapıp öğrencilerimize ikram ediyoruz" dedi.

Öğrenciler, okul öğretmeni Sultan hoca tarafından başlatılan "Çorba Günü" projesi sayesinde sağlıklı beslendiklerini belirtti. Soğuk havalarda çorba tüketiminin sağlık açısından faydalı olduğunu vurgulayan öğrenciler, öğretmen ve velilere teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
'Abdullah Çatlı' filminin çekimleri sırasında İTÜ karıştı

'Abdullah Çatlı' filminin çekimleri sırasında üniversite karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker için ağır ithamlarda bulunan şahıs saldırıya uğradı

Peker için ağır ifadeler kullanan şahsı, hastaneye zor yetiştirdiler
Okan Buruk, Singo'nun son durumu hakkında bilgi verdi

Kahreden haberi verdi: Önümüzdeki maçlarda oynayamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.