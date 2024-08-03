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Van Filistin'e Destek Platformu, İsmail Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek için yürüyüş düzenledi

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Van Filistin'e Destek Platformu, İran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek için geniş katılımlı bir yürüyüş düzenledi. Binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaparak İsrail'e karşı sloganlar attı. Yürüyüş sonunda Kent Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı ve dua edildi.

Van Filistin'e Destek Platformu, İran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek için yürüyüş düzenledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran'da suikast sonucu şehit düşmeden önce 3 Ağustos tarhinde Gazze ve Filistin için tüm dünya haklarından destek istemişti. Bu kapsamda Van Filistin'e Destek Platformu, geniş katılımlı bir yürüyüş düzenledi. Beşyol Meydanı'nda ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla toplanan binlerce kişi, kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında ara ara oturma eylemi gerçekleştiren ve İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından basın açıklaması yapıldı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Emin Akaslan, İsmail Heniyye'nin çağrısı üzerine meydanlarda olduklarını belirtti. Akaslan, "Bu dünya Gazze üzerinden kurulacak. Gazze modelini iyi okuyacağız. Gazzelileri övmekten, yüceltmekten yeni bir aşamaya geçmek gerekiyor. Gazze modelini öğrenmek, anlamak, uygulamak. Gazze insanlığın atan kalbi, canlı kalan kısmıdır. Onu modelleyip örnek alacağız. Onları ötekileştiren, terörle eşleştirenleri iyi tanıyıp bilecek, layık oldukları şekilde muamele edeceğiz" dedi.

Kalabalık okunan duanın ardından alandan ayrıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Heniyye Filistin İran Van Yerel Haberler

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