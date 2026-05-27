Van'da Kurban Bayramı namazı coşkusu

Van'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Edremit ilçesindeki Mehmet Yaşar Camii'ni dolduran cemaat, bayram namazı öncesinde vaaz dinledi. Cami imam hatibi, namaz öncesi gerçekleştirdiği vaazda bayramların manevi atmosferine, akraba ziyaretlerinin önemine, kurban kesimi ve etlerin dağıtımında dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade eden imam hatip, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

Kılınan bayram namazının ardından okunan hutbenin sonrasında cemaat, salavatlar eşliğinde saf tutarak birbirleriyle bayramlaştı. Cami avlusuna taşan bayram coşkusu kapsamında vatandaşlar dualar etti. Bayram namazının ardından vatandaşların birçoğu mezarlıklara giderek, ebediyete intikal eden yakınları için dua okudu. - VAN

