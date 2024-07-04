Van'da 7 Aydır Teslim Alamadığı Aracı İçin Mağduriyet Yaşıyor

Van'da 7 ay önce sıfır araç alan ve 2 ay sonra yaptığı kazanın ardından aracını Ford servise götüren Savaş Katılmış, yedek parça sorunundan dolayı aracını 5 aydır teslim alamıyor.

Van'da yaşayan Savaş Katılmış isimli vatandaş, yaklaşık 7 ay önce 1 milyon 100 bin TL'ye Ford Custom marka sıfır araç aldı. İki ayın sonunda sıfır aracıyla kaza yapan ve sağ çamurluk bölgesinin hasar aldığı aracını Ford servise götüren Katılmış, aracının tamiri için ilk etapta bir aylık süre aldı. Daha sonra defalarca servise giden ancak aracını alamayan Katılmış, 5 aylık bir süredir mağduriyet yaşıyor. Yaşadığı mağduriyetten dolayı aracını iade etmek isteyen Katılmış'ın bu talebi ise reddedildi.

Konuya ilişkin konuşan Savaş Katılmış isimli vatandaş, 7 ay önce Ford Custom markalı bir araç aldığını ve iki ay geçtikten sonra ufak çaplı bir kaza yaptığını söyledi. Katılmış, "Kazandan sonra bir ay sürecek bir onarım süreci var. Bunun için yedek parçasının geleceği söylendi. Üzerinden bir ay geçince yetkili servise geldim ama araçta bir çalışma olmamış. Yedek parça için 20 gün sonra gelmem istendi. 20 gün sonra yine lojistikte sorun yaşandığını ve 'bir ay daha süre vermeniz lazım' dediler. Ancak bir ay daha bekledim ama bir şey yok. Ardından yardımcı olunacağına dair müşteri temsilcileriyle görüştürdüler. Onlarda 'size bir mağduriyet yaşattık' ve yedek parçanın 20 gün içinde geleceğini söylediler. Süreç hep böyle ilerledi" dedi.

"Araç bıraktığım gibi duruyor"

Aradan geçen 5 aya rağmen hiçbir onarım çalışmasının yapılmadığını dile getiren Katılmış, "Daha sonra aracın farkını vereyim, sıfır araç alayım ya da aracı iade alın dedim. Parçası olmayan ayıplı mal sattınız dedim. Ancak 5'inci ayın sonunda henüz gün vermediler. Araç bıraktığım gibi duruyor. Parça yok, ilgilenen kimse yok ve mağduriyetim devam ediyor. 5 aydan fazladır aracım burada yatıyor. Bu süre içinde kesinlikle bir araç da tahsis edilmedi. 5 ay için 75 bin lira ödeneceği söylendi. Ben de bunu kabul etmedim. 150 bin vereyim ve bana 2 ay için bir araç kiralayın dedim. Komik bir rakamla karşıma geldiler. 6 ay olacak ve ilgilenen kimse yok. Bugün bile aracı bir ay teslim ederiz diyemiyorlar. Tarih verilmiyor, dönüş yapılacağı söyleniyor. Çok mağdur oldum, bu şekilde bekliyoruz" diye konuştu.

Ford marka yetkilileri ise yurt dışından gelecek yedek parça temini konusunda sorunların olduğunu ve bu nedenle aracın tamiri için beklemede olduklarını söylediler. - VAN