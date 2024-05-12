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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan Anneler Günü Mesajı

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Hacıbektaşoğlu mesajında, annelerin toplum için vazgeçilmez olduğu önemine vurgu yaparak, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

"Anneler, toplumun temel taşlarıdır ve ailelerin sağlam temeller üzerine inşa edilmesinde kritik bir role sahiptirler" diyen Vali Hacıbektaşoğlu, annelerin sadece biyolojik bir rolle sınırlı olmadığını, aynı zamanda eğitim ve rehberlik sağlayarak toplumun gelişimine katkıda bulunduklarını belirtti.

Hacıbektaşoğlu, annelerin çocukların hayatındaki önemine dikkat çekerek, "Anne sevgisi ve rehberliği, çocukların sağlıklı büyümeleri ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmeleri için temeldir" dedi. Annelerin, çocuklarına hayatın zorluklarıyla başa çıkma becerilerini öğrettiklerini ve bu sürecin toplumun genel refahını artırdığını ifade etti.

Mesajında, annelerin değerinin her zaman vurgulanması gerektiğini söyleyen Vali Hacıbektaşoğlu, "Anneler Günü, annelerimize teşekkür etmek ve sevgimizi göstermek için özel bir fırsattır" diye ekledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bu duygularla, ülkemizin kahraman evlatları için en büyük özveriyi gösteren, başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Hacıbektaşoğlu Anneler Günü Zonguldak Yerel Haberler

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