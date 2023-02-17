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Valinin 222. saat sevinci kameraya yansıdı: "Herkesin gözlerinden öpüyorum"

Yerel Haberler

Valinin 222. saat sevinci kameraya yansıdı: 'Herkesin gözlerinden öpüyorum'

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kaldığı enkazın altından 222 saat sonra kurtarılan Melike İmamoğlu'nun haberini alan deprem bölgesinde koordinatörlük görevi yürüten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in mutluluk anları kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kaldığı enkazın altından 222 saat sonra kurtarılan Melike İmamoğlu'nun haberini alan deprem bölgesinde koordinatörlük görevi yürüten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in mutluluk anları kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hayrullah Mahallesi Özdemirler Apartmanı'nda enkazda çalışma yapan İnegöl Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, 42 yaşındaki Melike İmamoğlu'nu 222. saatte kurtardı. Bu sırada AFAD koordine merkezine gelen telefonla İmamoğlu'nun canlı kurtarıldığı haberini alan deprem bölgesinde koordinatörlük görevi yürüten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sevince boğuldu. O anlar kameralara yansırken, Vali Çiçek ekiplere, "Allah sizlerden razı olsun. Burada hem vatandaşlarımız için hem de ahiretimiz için çalışıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah bin kere razı olsun. Herkesin gözlerinden öpüyorum" diyerek tebrik etti. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Valiliği Kahramanmaraş Gökmen Çiçek İnegöl Yerel Haberler

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