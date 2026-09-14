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Valilik kararı sonrası okulların ilk günü trafik yüzde 51 olarak ölçüldü

Valilik kararı sonrası okulların ilk günü trafik yüzde 51 olarak ölçüldü
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2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk gününde trafik yüzde 51 olarak ölçüldü.

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk gününde trafik yüzde 51 olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde oluşan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü trafik yoğunluğu, İstanbul Valiliğinin saat değişikliği sonrası yüzde 51 olarak ölçüldü. Valilik kararıyla sadece ilk güne özel olarak okul başlangıç saati 10.00'a, bitiş saati ise 15.00'e alınmıştı. Karar sonrası sabah 07.34 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. Özellikle trafik yoğunluğunun boğaz köprüleri istikametinde olduğu havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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