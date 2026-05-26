Vali Yılmaz'dan jandarma uygulama noktasında sürücülerle bayramlaştı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla Seyitgazi Jandarma Uygulama Noktasında görevi başındaki jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Seyitgazi yolu üzerindeki jandarma kontrol noktasında gerçekleşen ziyarette Vali Yılmaz, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Görevli personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Yılmaz, uygulama noktasında durdurulan araçların yanına giderek sürücülerin de bayramını kutladı. Sürücüleri emniyet kemeri takmaları gününde uyaran Vali Yılmaz bayram tatili boyunca trafik kurallarına titizlikle uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

"Çünkü bayramı bayram yapan insanımız, insansız olmaz"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, şunları söyledi:

"Cenab-ı Allah'a hamdolsun, bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Arife günündeyiz; jandarmamız, emniyetimiz ve bayram boyunca görev yapacak olan tüm kurumlarımız sahada en etkili, en verimli şekilde çalışıyorlar. Özellikle bayramda seyahat eden vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin trafik kurallarına azami dikkat göstermelerini rica ediyorum. Maalesef trafikte çok fazla can kaybı yaşıyoruz ve bunun en büyük nedeninin kurallara uymamak olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hız kurallarına uyalım, emniyet kemerimizi takalım ve yorgun araç kullanmayalım. Çünkü bayramı bayram yapan insanımızdır; insansız bayram olmaz. Biz de 'Bayram sensiz olmaz' diyoruz. Yolculuğu hayata bağlamak, bir acıya ya da zehre dönüştürmemek için bu kurallara uyulmasını tüm hemşehrilerimizden ve vatandaşlarımızdan ısrarla istirham ediyoruz.

Bütün hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur içinde nice bayramlara kavuşmalarını diliyorum. Bir kez daha belirtmek isterim ki, tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için emniyetimiz ve jandarmamız başta olmak üzere bütün kurumlarımız sahada olacak ve bayram boyunca da çalışmalarını sürdürecekler. Hayırlı bayramlar."

Öte yandan Vali Yılmaz'a ziyaret kapsamında İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Metin Ünlü'de eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı