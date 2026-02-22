Haberler

Eskişehir Valisi Yılmaz'dan 'Amigo Orhan' için vefat yıl dönümü mesajı
Güncelleme:
Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 'Amigo Orhan' lakaplı Orhan Erpek'i vefatının birinci yıl dönümünde sosyal medya üzerinden anarak, Türk futboluna ve taraftar kültürüne kattığı önemli katkılara dikkat çekti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla Eskişehirspor ve Türk tribün tarihinin sembol figürlerinden biri olan Amigo Orhan'ı vefatının 1. yılında yad etti. Vali Yılmaz, yaptığı paylaşımda merhumun Türk futboluna ve taraftar kültürüne kattığı "ilk"lere vurgu yaptı.

Vali Yılmaz, tribün lideri için yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin ilk tribün grubu olan Amigolar grubunun kurucusu, Türkiye'nin ilk tribün lideri, Türkiye'de yapılan ilk toplu tezahüratın öncüsü, dünyanın en büyük orkestrasının şefi Amigo Orhan'ı vefatının 1. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
