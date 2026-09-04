Filenin Sultanları Yarı Finalde: Vali Yılmaz'dan Kutlama

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik ederek, "Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı mağlup ederek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, bir mesaj yayımlayarak Filenin Sultanları'nı kutladı. Vali Yılmaz'ın mesajında, "Türk kadınının sarsılmaz gücünü, azmini ve inancını bir kez daha tüm Avrupa'ya gösterdiniz! Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı mağlup ederek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum. Eskişehir'den yükselen dualarımız, heyecanımız ve coşkumuz her sayınızda sizinleydi. Bugün, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde elde ettiği görkemli zaferin haklı gururunu milletçe yaşıyoruz. Rakipleri karşısında sergiledikleri üstün mücadeleyle sadece bir spor müsabakasını kazanmakla kalmayan, aynı zamanda Türk milletinin birlik ve inançla neleri başarabileceğini tüm dünyaya bir kez daha gösteren 'Filenin Sultanları', hepimizin göğsünü kabartmıştır. Eskişehirliler olarak, milli formamızı terleten her bir sporcumuzun heyecanını yürekten paylaşıyor; omuz omuza yürüyen bu eşsiz takımın yarı finalde ve nihayetinde şampiyonluk yolunda aynı kararlılıkla ilerleyeceğine inanıyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesinde dalgalandıran teknik heyetimizi ve milli sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam! Yolun sonu şampiyonluk olsun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı