iPhone 18 bekleyenlere kötü haber! Fiyat tahmini dudak uçuklattı

Apple'ın yeni iPhone modellerini bekleyenleri yakından ilgilendiren fiyat tahminleri ortaya çıktı. Teknoloji pazarına ilişkin araştırmalarıyla bilinen TrendForce'un beklentilerine göre, artan donanım maliyetleri iPhone 18 ailesinin satış fiyatlarına yansıyabilir.

Özellikle bellek fiyatlarındaki yükseliş Apple'ın maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor. Mevcut beklentiler, şirketin maliyet artışının tamamını tüketicilere yansıtmasa bile yeni modellerde zam ihtimalinin oldukça güçlendiğine işaret ediyor.

BELLEK MALİYETİ YÜZDE 400 ARTABİLİR

Fiyat artışının arkasındaki en önemli nedenlerden biri bellek maliyetleri. 256 GB depolama kapasitesine sahip Pro modelde kullanılan belleklerin maliyetinin 2026'nın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 400 daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

Apple'ın diğer bileşenlerin maliyetlerini aşağı çekerek bu artışı dengelemeye çalışabileceği belirtilse de bunun toplam donanım maliyetindeki yükselişi tamamen karşılamasının zor olduğu değerlendiriliyor.

iPHONE 18 FİYATLARI NE KADAR OLABİLİR?

Yeni iPhone'ların fiyatlarında yüzde 10 ila 20 arasında artış yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye'deki mevcut iPhone 17 fiyatları üzerinden yüzde 20'lik artış senaryosu hesaplandığında ortaya dikkat çeken rakamlar çıkıyor.

iPhone 18 256 GB'ın 102 bin TL, iPhone 18 512 GB'ın 118 bin 800 TL, iPhone 18 Pro'nun 144 bin TL ve iPhone 18 Pro Max'in ise 159 bin 600 TL seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

Bu rakamların Apple tarafından açıklanmış resmi Türkiye satış fiyatları olmadığını, mevcut fiyatlar ve öngörülen artış oranı üzerinden yapılan tahminler olduğunu belirtmek gerekiyor.

APPLE LANSMAN TAKVİMİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Yeni seride yalnızca fiyatların değil, Apple'ın alışılmış tanıtım takviminin de değişmesi bekleniyor.

TrendForce'un beklentisine göre şirket, yeni iPhone modellerini tek etkinlikte piyasaya sürmek yerine sonbahar ve ilkbahar olmak üzere iki farklı döneme ayırabilir.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in bu sonbaharda tanıtılması beklenirken, Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olması beklenen modelin de aynı dönemde sahneye çıkabileceği belirtiliyor.

STANDART iPHONE 18 İÇİN 2027 İŞARET EDİLİYOR

Standart iPhone 18'in ise Pro modellerle aynı anda satışa çıkmayabileceği belirtiliyor. Beklentiye göre iPhone 18 ve serinin diğer bazı modelleri 2027'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir.

Apple'ın Türkiye'deki resmi mağazasında mevcut iPhone 17'nin başlangıç fiyatı 84 bin 999 TL, iPhone 17 Pro ve Pro Max ailesinin başlangıç fiyatı ise 119 bin 999 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolayısıyla beklenen maliyet artışlarının satış fiyatlarına yansıması halinde iPhone 18 ailesinin Türkiye'de 100 bin TL sınırının üzerine çıkması, Pro Max'in ise 150 bin TL'yi aşması gündemde. Ancak kesin fiyatlar Apple'ın resmi açıklamasıyla belli olacak.