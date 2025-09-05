Haberler

Vali Yardımcısı Murat Çiçek Silopi'de Kamu Yatırımlarını İnceledi

Şırnak Vali Yardımcısı Murat Çiçek, Silopi ilçesinde yapımı devam eden Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü gibi kamu yatırımlarını yerinde inceledi. Çiçek, projelerin hızla tamamlanarak vatandaşlara modern hizmet alanlarının sunulması gerektiğini vurguladı.

Şırnak Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek, Silopi ilçesinde yapımı devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledi. Vali Yardımcısı Çiçek, inşaatı süren Hükümet Konağı ve Silopi Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binalarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Ziyarette, projelerin planlanan takvim çerçevesinde ilerleyip ilerlemediği gözden geçirildi. Çiçek, çalışmaların hızla tamamlanarak modern ve fonksiyonel hizmet alanlarının vatandaşların kullanımına sunulmasının önemine dikkat çekti.

Vali Yardımcısı Murat Çiçek yaptığı açıklamada, "Devletimizin yatırımlarıyla ilçemizde kamu hizmetlerinin daha modern, güvenli ve kaliteli ortamlarda sunulması sağlanacak. Silopi halkımıza yakışır binaların kısa süre içinde hizmete girmesi için süreci yakından takip ediyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
