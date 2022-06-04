Vali Yardımcısı Köksal emekliye ayrıldı - Haberler

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Vali Yardımcısı Köksal emekliye ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Yardımcısı Köksal emekliye ayrıldı

1983 yılında İzmir Valiliğinde Mülki İdare Amiri olarak göreve başlayan, 2017 yılından itibaren Manisa'da görevine devam eden Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal emekliye ayrıldı.

1983 yılında İzmir Valiliğinde Mülki İdare Amiri olarak göreve başlayan, 2017 yılından itibaren Manisa'da görevine devam eden Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal emekliye ayrıldı.

Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal onuruna Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe; Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirleri katıldı.

Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal'a İçişleri Bakanlığınca gönderilen Takdir Belgesi, Manisa Valiliği adına plaket ve çeşitli hediyeler takdim eden Vali Yaşar Karadeniz, Manisa'da önemli görevler üstlendiğini, özellikle pandemi sürecinde tüm kurumlarla koordinasyon sağlanmasında ve sürecin doğru bir şekilde ilerlemesine büyük katkı sağladığını belirterek Vali Yardımcısı Köksal'a bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür edip, bundan sonraki yaşamında ailesiyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk temenni etti.

Vali Yardımcısı Köksal da Vali Yaşar Karadeniz'e, görev yaptığı süre içerisinde birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına ve her zaman yanında kendisine destek olan ailesine teşekkür etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yaşar Karadeniz Volkan Köksal Karadeniz Manisa Yerel Haberler

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