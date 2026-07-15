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Vali Toraman: 15 Temmuz Bir Demokrasi Destanıdır

Vali Toraman: 15 Temmuz Bir Demokrasi Destanıdır
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Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, FETÖ darbe girişimine karşı milletin iman ve ferasetle destan yazdığını belirterek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Şehitleri rahmetle anan Toraman, tüm vatandaşları saygıyla selamladı.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı.

Vali Ömer Toraman'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "15 Temmuz; milletimizin iman, basiret ve ferasetiyle vatanına, bayrağına ve mukaddesatına kasteden hain FETÖ darbe girişimini bertaraf ettiği, milli iradeye ve devletimizin bekasına sahip çıktığı tarihi bir demokrasi destanıdır. O gece aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; vatan sevgisinden ve milli iradeye olan sarsılmaz bağlılığından aldığı güçle hain darbe girişimine karşı kararlılıkla durmuş, birlik ve beraberlik içinde devletimizin bekasını, istiklalini ve istikbalini koruyarak tüm dünyaya örnek bir duruş sergilemiştir" ifadelerini kullandı.

Toraman sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün bizlere düşen görev; birlik ve beraberliğimizi korumak, kardeşliğimizi güçlendirmek ve milli iradeye daima sahip çıkmaktır. Bu vesileyle vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. Demokrasimize sahip çıkan tüm kıymetli Çanakkaleli hemşehrilerimi en derin saygılarımla selamlıyorum. Rabbim, devletimizi ve milletimizi her türlü tehdide karşı korusun; birliğimizi daim eylesin." - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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