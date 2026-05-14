Vali Taşolar'dan engelli bireye duygulandıran jest

Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve eşi Didem Taşolar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde özel bakım ve desteğe ihtiyaç duyan engelli bireylerle bir araya gelen Taşolar çifti, burada düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak bireylerle yakından ilgilendi. Samimi anların yaşandığı ziyarette engelli bireylerle sohbet eden Vali Taşolar, etkinliklerde onlara eşlik etti. Ziyaret sırasında engelli bireylerden birinin Vali Taşolar'ın kravatını istemesi üzerine duygusal anlar yaşandı. Talebi geri çevirmeyen Taşolar, kravatını çıkararak engelli bireye hediye etti. O anlar çevrede bulunanlar tarafından takdirle karşılandı.

Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyaretin sonunda Taşolar çifti, engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını belirterek merkezin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı