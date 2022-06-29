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Vali Şahin'e ziyaretler devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Şahin'e ziyaretler devam ediyor

Valiler kararnamesi ile 12 Mayıs 2022 tarihinde Batman Valiliğinden Malatya Valiliğine atanan Vali Hulusi Şahin'e ziyaretler devam ediyor.

Valiler kararnamesi ile 12 Mayıs 2022 tarihinde Batman Valiliğinden Malatya Valiliğine atanan Vali Hulusi Şahin'e ziyaretler devam ediyor.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ile İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Vali Hulusi Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ile İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette Vali Şahin, istişarelerde bulundu. - MALATYA

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