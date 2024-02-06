Mersin Valisi: Depremler Sonrası 224 Bin 304 Afetzede Vatandaş Konuk Edildi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 6 Şubat depremleri sonrası Mersin'de 224 bin 304 afetzede vatandaşın konuk edildiğini belirterek, "Depremlerin ardından kentteki hastanelerde 23 bin 714 afetzedeye sağlık hizmeti verildi. Halen 60 bin 544 depremzede vatandaşımı misafir ediyoruz" dedi.

Mersin'de 112 Acil Çağrı Merkezi binasında, Vali Pehlivan başkanlığında 6 Şubat 2023'teki ilk depremin saati olan 04.17'de başlayan '6 Şubat İl Değerlendirme ve Anma Toplantısı' gerçekleştirildi. AFAD tarafından hazırlanan '6 Şubat kısa film' gösteriminin yapıldığı toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Vali Pehlivan, toplantıda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkez üssü olan büyük bir deprem afeti yaşandığını hatırlatarak, yurdun genelinde olduğu gibi Mersin'de de depremin olduğu saatte, saat tam 04.17'de Afet Acil Durum Yönetim Merkezinde, kurum birim amirlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Depremin ilk dakikalarından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, himaye ve talimatlarıyla başta bakanlıklar olmak üzere devletin bütün kurum ve kuruluşlarının bütün imkanlarıyla harekete geçtiğini aktaran Vali Pehlivan, "Depremden 124 bin kilometrekarelik bir alan etkilendi. 124 ilçe, 6 bin 924 mahalle ve köy depremden şiddetli bir şekilde etkilenmişti. Bu ölçekte bir afetin olduğu ortamda, eldeki bütün imkanlar seferber edildi. Ben de depremin ilk dakikalarında ilimizdeki genel kontrolü sağladıktan sonra can ve mal kaybı olmadığını tespit ettikten sonra İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde görevlendirilmiştim. Mersin'in imkanlarını da depremin yaşandığı yerleşim birimlerine ve benim görev yaptığım yer de başta olmak üzere taşıma gayreti içerisinde olduk" diye konuştu.

"23 bin 814 afetzedeye hizmet verdik"

Arama kurtarma faaliyetlerinin ilk saatlerden itibaren en acil hususlardan biri olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, "Bu konuda Mersin olarak bölgeye 5 bin 187 personel gönderdik. Bunların içerisinde 140 da AFAD gönüllüsü vardı. 249'u iş makinesi, 243'ü kamyon olmak üzere 492 aracı bölgeye sevk ettik. Deniz yoluyla da bu sevkiyatlar devam etti ve bölgeye 49 gemi yoluyla yardım, 2 bin 200 tır ile ayni yardım ve ayrıca bin 47 jeneratör, 2 bin 694 ısıtıcı ve bine yakın çadır gönderdik. Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce deprem bölgesine yapılan toplam harcama yaklaşık olarak 325 milyon TL olarak gerçekleşti. Tabi bölgeye en yakın illerden biri olmamız nedeniyle yaralı depremzedelerimizin acil tedaviye ihtiyacı olan depremzedelerimizin ilimize ve ilimizdeki hastanelerde tedavi edilmesi hususu hayati öneme sahipti. Bu konuda da ilimizdeki hastanelerimiz ve bütün sağlık birimlerimizi seferber ederek toplam 23 bin 814 afetzedeye hizmet verme imkanımız oldu. Hala daha hastanelerimizde fizik tedavi ve benzeri hizmetleri alan depremzedelerimiz var. Onlara da gerekli hizmetleri vermeye ilgili sağlık personelimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Halen 60 bin 544 depremzede vatandaşımızı misafir ediyoruz"

Deprem dolayısıyla 224 bin 304 afetzede vatandaşın Mersin'de misafir edildiği bilgisini aktaran Vali Ali Hamza Pehlivan, şöyle devam eti; "Bu rakam bizim birebir takip ettiğimiz depremzedelerimiz. Tamamen kendi imkanlarıyla gelen, burada evi olan, diğer zamanlarda da buraya gelmekte olan ve kalmakta olan vatandaşlarımızın da olduğunu biliyoruz. Depremzedelerimizi başta kamu misafirhanelerinde, yurtlarımızda, tesislerimizde, kamplarımızda ve otellerde 60-65 bin vatandaşımızı biz ilk anda barındırdık. Uzunca bir süre de bunu devam ettirdik. Bugün itibariyle ilimizde misafir ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 60 bin 544 olarak ifade edebiliriz, son rakamımız budur. Bu vatandaşlarımız artık evlerde kalıyor. Kamu misafirhanelerinde ya da otellerde değil evlerde barınıyor. Depremzede vatandaşlarımızın yaşamış oldukları büyük acıları bir nebze olsun hafifletmek adına elbette ki büyük bir dayanışma ortaya konuldu. Bunun içerisinde depremzedelere psikososyal destek verilmesi önemliydi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek planladık. ve toplamda 137 bin 341 vatandaşımıza bu desteği sağladık. ve bunu bir süreç içerisinde uzman arkadaşlarımız bu hizmeti sundular."

"88 okulumuzu boşaltma kararı aldık"

Depremzede vatandaşların çocuklarının eğitiminin de önemli olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, "Bu kapsamda da 19 bin 625 afetzede öğrencimizi ilimizdeki okullarımızda misafir ettik. Onların eğitim ve öğretimlerine devam etmesini sağladık. Hala ilimizde 11 bin 382 öğrencimiz okullarımızda eğitim hizmeti almaya devam ediyor. Onları misafir etmeye devam ediyoruz. 54 bin 292 adet yapının hasar tespit çalışması gerçekleştirildi. 23 konut ağır, diğerleri ise az hasarlı olarak belirlendi. Okullarımıza ayrıca testler yaptık. Bu bağlamda da 88 okulumuzu boşaltma kararı aldık ve bunların yenilerinin yapılmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle inşaatlarını başlattık. Önümüzdeki sezona inşallah birçoğunu tamamlamış olacağız" dedi.

Toplantının ardından Muğdat Camii'nde depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cemaate de ücretsiz çorba ve simit dağıtımı gerçekleştirildi. - MERSİN