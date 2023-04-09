Vali Ozan Balcı göreve başladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrası Malatya iline İçişleri Bakanlığımızca koordinatör vali olarak atanan Vali Ozan Balcı, Van'daki görevine başladı.

Malatya görevi sonrası açıklama yapan Vali Balcı, "Depremden etkilenen Malatya'da zararların azaltılması, vatandaşlarımızın yaralarının sarılması ve hayatın normale dönebilmesi için Vanlı hemşehrilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, çalışanları, gönüllüler, STK'lar ile katkı sunma gayretinde olan her birey ile hayatın her alanına dokunarak koordinasyon içerisinde tüm gücümüzle fedakarca çalıştık. Bu çalışmaya katkı sunan, depremden etkilenen vatandaşlarımızın acısına ortak olan, emeği geçen Vanlı hemşehrilerimize bundan dolayı müteşekkirim. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeni yaşamlarında iyilik, güzellik ve kolaylıklar diliyorum. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın" dedi. - VAN