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Vali Öner, köy ziyaretlerine devam ediyor

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Vali Öner, köy ziyaretlerine devam ediyor

Ardahan valisi Hüseyin Öner'in başlattığı köy ziyaretleri devam ediyor.

Ardahan valisi Hüseyin Öner'in başlattığı köy ziyaretleri devam ediyor.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner tarafından başlatılan köy ziyaretleri her hafta düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Köy halkı ile buluşarak köylülerin sorun ve sıkıntılarının dinlenildiği ziyaretlerin sonuncusu Göle ilçesine bağlı Hoştülbent, Büyükaltunbulak ve Koyunlu köylerinde gerçekleştirildi.

Beraberinde Göle Kaymakamı Haluk Koç, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ve ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri ile birlikte köyler giden Vali Hüseyin Öner, köy konakları ve taziye evlerinde muhtar ve vatandaşlarla buluştu.

İlçeye bağlı köyleri daha iyi tanımak, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinlemek amacıyla köy ziyaretleri gerçekleştirdiğini söyleyen Vali Öner, köylerin daha yaşanabilir hale getirilmesi noktasında devletin tüm imkanlarını yerinde kullanarak hizmet etme gayretinde olduklarını söyledi. Köylerdeki eğitim, sosyal hizmetler, enerji, ulaşım, sağlık, asayiş ve güvenlik hizmetleri noktasında vatandaşlarla sohbette bulunan Vali Öner daha sonra muhtar ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Öner, kendisine iletilen sorun, sıkıntı ve taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve imkanlar ölçüsünde gerekli çalışmaların yapılması yönünde talimatlarda bulundu. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ünsal Hayal Haluk Koç Ardahan Göle Yerel Haberler

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