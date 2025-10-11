Haberler

Vali Mustafa Çiftçi, İnşirah Sahaf ve Kitabevi'nde Kitapseverlerle Buluştu

Vali Mustafa Çiftçi, İnşirah Sahaf ve Kitabevi'nde Kitapseverlerle Buluştu
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İnşirah Sahaf ve Kitabevi sahibi Nizamettin Korucu'yu ziyaret ederek kültür ve edebiyat üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyarete Kaymakam, Emniyet Müdürü ve esnaf odası başkanları da katıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İnşirah Sahaf ve Kitabevi sahibi Nizamettin Korucu'yu ziyaret etti.

Kıymetli sohbetlerin, çay ve kitap kokusuyla buluştuğu bu özel ziyarette, kültür ve edebiyat üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

1995 yılından bu yana pek çok eski/yeni kıymetli eseri şehrimizin kitapseverleriyle buluşturan Korucu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vali Çiftçi'ye ziyaretleri esnasında; Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Erzurum Matbaa-Kırtasiye ve Tabelacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
