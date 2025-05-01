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Vali Mustafa Çiftçi Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Vali Mustafa Çiftçi Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Orman Bölge Müdürlüğü'nde ağaçlandırma, fidan üretimi ve orman yangınlarıyla mücadele gibi konularda brifing aldı. Vali Çiftçi, fidanlıkta da çeşitli projeleri yerinde inceledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, Bölge Müdürü Serkan Karakurt tarafından kurumun çalışmaları hakkında kapsamlı bir brifing sunuldu.

Brifingde Bölge Müdürlüğünce yürütülen; Ağaçlandırma Faaliyetleri, Toprak Muhafaza Faaliyetleri, Fidan Üretim ve Bakım Faaliyetleri, Silvikültür Faaliyetleri, Orman Parkı, Bal Ormanı ve Ekoturizm rotaları, Orman Yolları, Orköy Faaliyetleri ve Orman Yangınları ile Mücadele Faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı.

Vali Çiftçi, brifing akabinde Erzurum Orman Fidanlık Şefliğini ziyaret etti. Fidanlık sahası ziyaretinde Bölge Müdürü Serkan Karakurt; Çok amaçlı serada köklendirilmeye alınan fidan çeliklerini, 2025 Fidan Üretimi programı kapsamında Tam Otomasyonlu Enso Tohum Ekim ve Dolum Makines'inde ekimi gerçekleşen tohumlar ve Fidan Tipi seralara alınan fidan üretimini, 2024 yılı sonbahar dönemi toplanarak seralara açılmak üzere alınan Sarıçam kozalaklarından tohum çıkarma işlemlerini yerinde anlatarak Vali Çiftçi'ye detaylı bilgiler verdi.

Vali Çiftçi'nin ziyaretine Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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