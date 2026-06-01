Haberler

Vali Masatlı’dan bayramda hastane ziyareti

Vali Masatlı’dan bayramda hastane ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kurban Bayramı dolayısıyla Gülderen Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Tedavi gören hastalarla yakından ilgilenen Masatlı, vatandaşların bayramını kutlayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kurban Bayramı dolayısıyla Gülderen Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Hatay İl Sağlık Müdürü Sıtkı Sönmez ve Hastane Başhekimi Barış Kavvasoğlu da yer aldı. Hastane servislerini gezen Vali Masatlı, tedavi gören vatandaşlarla tek tek ilgilenerek bayramlarını kutladı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

HASTALARLA TEK TEK İLGİLENDİ

Servislerde tedavi gören hastalarla sohbet eden Vali Masatlı, vatandaşların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bayramı hastanede geçiren hastalara moral veren Masatlı, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Ziyaret kapsamında doktor, hemşire ve hastane personeliyle de bir araya gelen Vali Masatlı, bayram süresince görev başında olan sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Ziyaret, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarıyla tamamlandı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
Haberler.com
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

Netanyahu'dan ülkenin başkentine saldırı talimatı
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in 'Kilitli kapı' için formülü hazır

Meclis'te kritik salı! İşte Özel'in Kılıçdaroğlu'nu mat edecek formülü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip! Kullanıcılar ikiye bölündü
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı

Buradan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
Burak Yılmaz Fransa yolcusu! Tarih yazdığı lige geri dönüyor

Bomba patladı! Tarih yazdığı takıma hoca olarak dönüyor

Endonezya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat patladı! 5 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! II. Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat infilak etti
Nöbette uyuyan arkadaşının fotoğrafını çekti, olanlar oldu

Gece yarısı hastanede gizlice çektiği fotoğraf hayatını kabusa çevirdi
Hatay açıklarında sürpriz karşılaşma! Dev misafiri görenler çığlığı bastı

Görüntü Türkiye sahillerinden! Dev misafiri görenler çığlığı bastı
Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım

"Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım"