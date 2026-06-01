Vali Masatlı’dan bayramda hastane ziyareti

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kurban Bayramı dolayısıyla Gülderen Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Hatay İl Sağlık Müdürü Sıtkı Sönmez ve Hastane Başhekimi Barış Kavvasoğlu da yer aldı. Hastane servislerini gezen Vali Masatlı, tedavi gören vatandaşlarla tek tek ilgilenerek bayramlarını kutladı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

HASTALARLA TEK TEK İLGİLENDİ

Servislerde tedavi gören hastalarla sohbet eden Vali Masatlı, vatandaşların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bayramı hastanede geçiren hastalara moral veren Masatlı, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Ziyaret kapsamında doktor, hemşire ve hastane personeliyle de bir araya gelen Vali Masatlı, bayram süresince görev başında olan sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Ziyaret, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarıyla tamamlandı.

Haber: Hüseyin Zorkun