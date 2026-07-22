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Vali Masatlı, Erzin'de temaslarda bulundu

Vali Masatlı, Erzin'de temaslarda bulundu
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Erzin Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek yeni Kaymakam Yunus Emre Akpınar'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Görüşmede ilçedeki projeler ve kamu yatırımları ele alındı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Erzin Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek ilçeye yeni atanan Kaymakam Yunus Emre Akpınar'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Vali Mustafa Masatlı, Erzin Kaymakamlığı ziyaretinde Kaymakam Yunus Emre Akpınar ile bir araya geldi. Masatlı, Akpınar'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek görevinde başarılar diledi.

Ziyaret kapsamında ilçede yürütülen çalışmalar, hayata geçirilen projeler, kamu yatırımlarında gelinen son durum ve devam eden süreçler ele alındı. Kaymakam Akpınar, ilçede sürdürülen faaliyetler hakkında Vali Masatlı'ya bilgi verdi.

Hatay Valiliği yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik kurumlar arası koordinasyon çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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