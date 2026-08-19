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Düzce Valisi Makas, Kızılay Afet Yönetim Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

Düzce Valisi Makas, Kızılay Afet Yönetim Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu
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Düzce Valisi Mehmet Makas, Kaynaşlı'daki Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret ederek afetlere hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Merkezdeki faaliyetleri yerinde inceleyen Makas, personelin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve güçlü bir afet yönetimi altyapısının toplum güvenliği için önemine dikkat çekti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Kaynaşlı'daki Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak afetlere hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Kaynaşlı ilçesinde faaliyet gösteren Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Hakkı Duru, merkezde gerçekleştirilen çalışmalar ve afetlere hazırlık faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Vali Makas, kurum personeliyle de bir araya geldi. Afet ve acil durumlarda yürütülen çalışmalarda Kızılay ekiplerinin üstlendiği görevlerin önemine dikkat çeken Makas, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Vali Makas, güçlü bir afet yönetimi altyapısının toplumun güvenliği ve afetlere karşı hazırlık açısından büyük önem taşıdığını belirterek çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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