Vali Köşger: Adana'yı her anlamda yaşanabilir şehir haline getirmek için uğraşıyoruz

ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, başıboş sokak hayvanlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, " Adana'da 20 bine yakın başıboş sokak hayvanı tespit edildi. Bunlardan 7 bin 900'e yakını toplanarak kısırlaştırma işlemi yapıldı. Adana'yı her anlamda yaşanabilir şehir haline getirmek için uğraşıyoruz" dedi.

Adana Valiliği'nde Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel katıldı. Toplantıda Ekim 2024 – Ekim 2025 arası asayiş verileri değerlendirildi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE 13 OPERASYON DÜZENLENDİ'

Vali Köşger, toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Ekim ayında terör örgütlerine yönelik 13 operasyon düzenlendiğini belirten Köşger, "35 şüpheli gözaltına alınmış, 14'ü tutuklanmış, 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Sahadaki görünür varlık ve istihbari hassasiyet sayesinde hiçbir eylem girişimine fırsat verilmemiş, şehir hayatının olağan akışı kesintiye uğramamıştır. Bu sonuçlar, kurumlarımız arasındaki eşgüdümün ve önleyici kapasitenin etkili biçimde işletildiğinin açık bir göstergesidir" dedi.

'ASAYİŞ OLAYLARINDA AZALMA'

Vali Yavuz Selim Köşger, kentteki suç verilerinde dikkat çekici değişimler yaşandığını söyledi. Köşger, "Kişilere karşı işlenen suçlarda; konut dokunulmazlığının ihlali 20'den 11'e geriledi. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu 8 vakadan 13'e yükseldi. Çocuğun cinsel istismarı 67'den 44'e düştü. Kasten yaralama olayları 724'ten 714'e indi. Cinsel saldırı 22'den 18'e düşerken, kasten öldürme olayları 2024 Ekim'de 10 iken 2025 Ekim'de 7'ye geriledi. Tehdit suçu 685'ten 653'e indi, cinsel taciz ise 26'dan 20'ye düştü. Bu kapsamda 2024 yılı Ekim ayında kaydedilen bin 812 asayiş olayı, 2025'in aynı döneminde bin 735'e düşerek yüzde 4,2'lik bir azalma sağlandı. Aydınlatma oranı ise yüzde 97 seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo, kolluk birimlerimizin sahada yürüttüğü etkin denetim ve önleyici çalışmaların olumlu bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

MAL VARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA İYİLEŞME VAR'

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli düşüşler olduğunu belirten Vali Köşger "Otodan hırsızlık olayları 33'den 16'ya düşmüştür. Motosiklet hırsızlığı olaylarında 55'den 33'e gerilemiş ve dikkat çekici düşüş yaşanmıştır. Evden hırsızlık olaylarında da dikkat çekici bir düşüş yaşanmış olay sayısı 66'dan 39'a gerilemiştir. İş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayları 50'den 47'ye düşmüştür. Dolandırıcılık suçlarında hafif bir artış olmuş, 99'dan 106'ya yükselmiştir. Yağma (gasp) olay sayısı 47'den 33'e düşmüştür. Malvarlığına karşı işlenen dokuz önemli suç türünde 2024 Ekim ayında 357 olay yaşanmışken, 2025 Ekim'inde bu sayı 278'e düşmüş, bu alanda yüzde 22,1 oranında iyileşme elde edilmiştir" diye konuştu.

'2 ORGANİZE SUÇ ÇETESİ TAMAMEN ÇÖKERTİLDİ'

Vali Yavuz Selim Köşger, kentte organize suç yapılarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek 2 organize suç örgütünün tamamen çökertildiğini açıkladı. Köşger, "Ekim ayında yürütülen çalışmalar kapsamında 3 operasyon düzenlendi; 251 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 205'i tutuklandı, 38'i adli kontrol altına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,2 milyar TL değerindeki malvarlığına el konuldu. Bu tablo, organize suç yapılarının hem sahadaki şiddet kapasitesinin hem de finans kaynaklarının eşzamanlı kesildiğini göstermektedir. Kararlı duruşumuzu sürdürerek Adana'nın her mahallesinde güven ve huzuru daim kılmak için çalışmalarımız aynı azim ve disiplinle devam edecektir" dedi.

'BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARLA İLGİLİ MÜCADELEMİZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR'

Adana'nın çeşitli noktalarında başıboş hayvanların toplanıp kısırlaştırılması, barınak ve doğal yaşam alanlarında muhafaza edilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğünü belirten Köşger, "Hayvanseverler bu işe gönülsüz yaklaşıyor ve direnç gösteriyorlar. Mücadeleye direniş yükselince polis ekipleri göndermek zorunda kalıyoruz. Biz, hiçbir canlının zarar görmeden bu işin usulünce çözülmesi gerektiği kararlılığı içerisindeyiz. Onlar Allah'ın yarattığı canlar; ancak şehirde, diğer insanlar olmak üzere kimseye zarar vermeden bu işi çözmemiz lazım. Başıboş hayvan dünyanın hiçbir yerinde yok. Onları uygun vakitte toplayarak kısırlaştırıp sayılarını azaltıp kontrol altına alacağız" diye konuştu.

'ADANA'YI HER ANLAMDA YAŞANABİLİR ŞEHİR HALİNE GETİRMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Köşger, kenti her anlamda yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, başıboş sokak hayvanlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Vali Köşger, "Adana'da 20 bine yakın başıboş sokak hayvanı tespit edildi. Bunlardan 7 bin 900'e yakını toplanarak kısırlaştırma işlemi yapıldı. Geri kalanları da toplayıp kısırlaştıracağız. Adana'yı her anlamda yaşanır bir şehir haline getirmek için uğraşıyoruz. Hiçbir şehre yakışmayan bir durum; başıboş hayvanların okula giden çocuğu, pazara giden hanımefendiyi ve camiye giden vatandaşı rahatsız etmemesi lazım. Hayvanseverlere buradan sesleniyorum; hiçbir canlıyı ortadan kaldıralım demiyoruz. Ama bu sokak hayvanlarını, dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi, başıboş şekilde sokaklarda değil, doğal yaşam alanlarında ömürlerini tamamlayarak, kısırlaştırılmış bir şekilde ve hayvan konforunu ön plana çıkararak muhafaza etmenin peşindeyiz" dedi.

Haber : Yusuf YILDIZ- Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,