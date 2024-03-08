Vali Kaya'da ildeki başarılı kadınlarla buluştu

Yalova Valisi Hülya Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Kaya, ilk ziyaretini süs bitkisi üreticileri tarafından kurulan Garden AŞ'de faaliyet gösteren işletmelere yaparak kadın çalışanlarla bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ve Garden AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Akgün'ün eşlik ettiği ziyarette Vali Kaya, yüzde 90'ı kadın olan orkide üreticisi firmanın çalışanlarıyla serada sohbet etti.

İki kız kardeşin sahibi olduğu işletmeye geçerek kadınlara yaka iğnesi hediye eden Vali Kaya, ardından Akköy'de yaşayan 63 yıllık evli Hamide (80) ve Osman Cinemre (85) çiftine konuk oldu.

Yalovaspor kadın futbol takımını antrenmanda ziyaret eden Vali Kaya, son olarak emekli tarih öğreteni Selman İlhan ve ailesinin evine giderek günlerini kutladı.