Vali Karakaya, Ahlat'ta Hazırlıkları İnceledi
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü ve Ahlat Şenlikleri öncesinde, Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Çarho etkinlik alanını helikopterle havadan inceledi.
Güvenlik tedbirlerine yönelik havadan incelemelerde bulunan Vali Karakaya, 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne yakışır şekilde hazırlandıklarını belirtti.
Vali Karakaya'ya Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu eşlik etti. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel