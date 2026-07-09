Vali Musa Işın, 'Manevi Yönüyle Kütahya' kitabının hazırlayıcılarını ağırladı

Kütahya Valisi Musa Işın, "Manevi Yönüyle Kütahya" adlı kitabın yazarı Hayrunnisa Yurç ile eserin hazırlanmasına katkı sunan Gülcan Yakut, Elif Sibel Berber ve Nuray Konak'ı Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde, Kütahya'nın manevi, tarihi ve kültürel değerlerini konu alan "Manevi Yönüyle Kütahya" isimli eser hakkında Vali Musa Işın'a kapsamlı bilgiler verildi. Kitabın hazırlanış süreci, içeriği ve kentin manevi mirasını gelecek kuşaklara aktarma amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Ziyarette konuşan Vali Musa Işın, Kütahya'nın sahip olduğu köklü tarih, zengin kültürel miras ve manevi değerlerin kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu tür eserlerin hem kentin kültürel hafızasına katkı sunduğunu hem de Kütahya'nın manevi kimliğinin tanıtılmasına önemli destek sağladığını belirten Işın, hazırlanan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Işın, özverili çalışmaları dolayısıyla kitabın yazarı Hayrunnisa Yurç başta olmak üzere Gülcan Yakut, Elif Sibel Berber ve Nuray Konak'a teşekkür ederek, benzer kültürel ve akademik çalışmaların artarak devam etmesini temenni etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen kabul, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı