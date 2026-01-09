Haberler

Vali Aksoy'dan veda ziyaretleri

Mülkiye Baş Müfettişliği görevine atanmasının ardından Eskişehir'den ayrılmaya hazırlanan Vali Hüseyin Aksoy, önemli isimlere veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Mülkiye Baş Müfettişliği görevine atanması sebebiyle Eskişehir'den ayrılmaya hazırlanan Vali Hüseyin Aksoy, şehrin çeşitli isimlerine veda ziyaretlerinde bulundu.

Kente önemli hizmetler kazandıran Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Baş Müfettişliği görevine atandı. Şehirden ayrılma hazırlığında olan Vali Aksoy; Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, başsavcı vekilleri, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, yönetim kurulu üyelerine ve şehrin çeşitli isimlerine veda ziyaretleri gerçekleştirdi. Vali Aksoy, ziyaret ettiği kişilerle hatıra fotoğrafları çekindi. - ESKİŞEHİR

