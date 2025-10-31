Vali Hüseyin Aksoy'dan Türkiye'ye Örnek Proje: Fatih Mahallesi İlkokulu

Aydın'da görev yaparken yazlık valilik konutunu satıp mahallesine ilkokul yaptıran Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret eden Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş, "Bu çalışmanın bütün Türkiye'ye örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Fatih Mahallesi yeni eğitim-öğretim yılına büyük bir sevinçle girdi. Dönemin Aydın Valisi, şu anda Eskişehir Valiliği görevini yürüten Hüseyin Aksoy'un öncülüğünde mahalleye ilkokul yapılması için çalışma başlatıldı. Vali Aksoy'un yazlık konutu satmasıyla oluşturulan kaynakla mahalle ilk kez kendi ilkokuluna kavuştu. Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş, dün ailesiyle birlikte Eskişehir'e geldi. Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek teşekkürlerini ileten Muhtar Karadaş, "İlkokul olmamasının eksikliğini çok yaşadık. Mahalle sakinlerim ve küçük yaşta öğrencilerimiz, çevre mahallelerdeki okullara giderken zorluk çektiler. Önceki dönem Aydın Valimiz, şu an Eskişehir Valimiz olan Sayın Hüseyin Aksoy'a görevi süresince ben bu durumu iletmiştim. Kendilerine çocuklarımızın ve öğrencilerimizin yaşadığı zorluğu anlatmıştım. Sağ olsunlar konuyla bizzat kendileri ilgilendiler. Didim'de valiliğe ait olan konut satıldı, bizim ilkokulumuzun temelleri atıldı. Mahalle sakinlerim ve şahsım adına sayın valimize çok teşekkür ediyoruz. Hep şunu söylüyoruz; sayın valim konut sattı, bize okul yaptı" şeklinde konuştu.

"Bu çalışmanın bütün Türkiye'ye de örnek olmasını temenni ediyorum"

Fatih İlkokulu'nun bu dönem eğitim-öğretime açıldığını söyleyen Muhtar Karadaş, "Mahallemiz 24 sınıfı olan 4 katlı çok güzel bir ilkokula kavuştu. Mahallemizdeki öğrencilerimiz ve velilerimiz rahat ettiler. Ben de sayın valime teşekkür etmek için Eskişehir'e ziyarete geldim. Çocuklarımız çok mutlu, evlerine yakın bir ilkokula gidiyorlar. Servise binme mecburiyetinde kalmıyorlar, aileler mali bir külfetten kurtuldular. Evleriyle ilkokul arasındaki mesafenin yakın olmasının velilerimiz, çocuklarımız ve eğitim için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortaokula ve liseye giden öğrencilerimiz başka mahallelerdeki okullara gidebilirler. Büyüdükleri için rahatça servise ve dolmuşa binerler, yürüyebilirler ama ilkokul öğrencisi için okulun eve yakın olması çok önemli. Sayın Valim Hüseyin Aksoy'a çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın bütün Türkiye'ye de örnek olmasını temenni ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR