Vali Hatipoğlu, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bayramın ilk gününde huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bayramın ilk gününde AK Parti Elazığ milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı ile birlikte Gazi Huzurevi'ne geldi. Burada kalan vatandaşlarla sohbet eden protokol, huzurevi sakinlerinin bayramını tebrik etti. Vatandaşlarla tek tek konuşan Vali Hatipoğlu, daha sonra sevgi evlerine giderek çocuklarla buluştu.

Kurban Bayramı'nın ülkeye ve insanlığa huzur getirmesini temenni eden Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Bugün bayram dolayısıyla huzurevindeyiz. Yaşlılarımızın hayır dualarını aldık. Onların hayır duaları ve huzur içinde oturmalarıyla biz daha çok mutlu oluyoruz. Onlar devletimizin şemsiyesi altında huzurlu bir şekilde istirahat ediyorlar. Bizler de onların dualarıyla büyük bir güç alıyoruz. Bundan sonra da çocuk evlerimize giderek onlarla da bayramlaşacağız. Cumhuriyetimiz kimsesizlerin kimsesidir. Bu anlamda hem yaşlılarımıza hem de koruma ihtiyacı duyan herkesin yanında şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Bu vesileyle Elazığlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

