Vali Hacıbektaşoğlu, Zonguldak'ta asayiş ve güvenlik tedbirlerini masaya yatırdı

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Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve TCSG-86 Bot Komutanı Yüzbaşı Caner Erken katıldı. Toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alınırken, kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kentte huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla alınması gereken tedbirler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı