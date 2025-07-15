Vali Hacıbektaşoğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 1994 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehit düşen Jandarma Komando Çavuş Ayhan Sütcü'nün ailesini ziyaret etti. Vali Hacıbektaşoğlu'na eşi Güney Hacıbektaşoğlu da eşlik etti.

Ziyarete İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, TCSG-86 Bot Komutanı Üsteğmen Hayrettin Selimoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse de katıldı.

Heyet, şehidin ailesiyle bir araya gelerek geçmişe dair sohbet etti, şehit Ayhan Sütcü'nün hatırasını yad etti. Vali Hacıbektaşoğlu, aileye başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Aile üyeleri, yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - ZONGULDAK