Vali Epcim, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti

Vali Cüneyt Epcim, Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği (ŞAGDER) ziyaretinde Başkan Abubekir Altundaşoğlu'nun daveti üzerine Bayburt Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Derneğin İl Özel İdare Hizmet Binası'nda yer alan merkezinde Başkan Abubekir Altundaşoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Vali Epcim, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Başkan Altundaşoğlu'na daveti dolayısıyla teşekkür eden Vali Epcim, muhtarlarla birlik ve beraberlik içerisinde güzel işlere imza attıklarını söyledi.

Birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyen Vali Epcim, "Muhtarlar Derneği olarak son derece aktifsiniz. Böyle bir cemiyete de ihtiyaç duyulduğu hepimizin malumu. Şunu görüyoruz ki; muhtarlarımıza bu dernek çatısı altında çeşitli imkanlar sunuluyor. Bu da bizim açımızdan memnuniyet verici bir durum." dedi.

Görev anlayışı gereği muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak istediklerini dile getiren Vali Epcim, Valilik başta olmak üzere ilgili kurumlarla vatandaşlara güzel imkanlar sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Vali Epcim, Başkan Altundaşoğlu ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Başkan Altundaşoğlu ise Vali Epcim'e ziyareti ve destekleri dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / Yerel