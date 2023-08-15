Vali Epcim'e veda yemeği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Cüneyt Epcim adına veda yemeği düzenlendi. Bayburt Belediyesi tarafından organize edilen yemeğe il protokol üyeleri katıldı.

Yemek öncesi konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Cüneyt Epcim ile güzel bir çalışma ortamında görev yaptıklarını belirterek, "Bugün burada, yaklaşık 4 yıl boyunca ilimizde görev yapan valimiz Cüneyt Epcim beyin aramızdan ayrılışı sebebiyle düzenlemiş olduğumuz veda yemeğinde toplanmış bulunuyoruz. Görev yaptığımız süre içerisinde karşılıklı anlayış, dayanışma duygusunun en güzel şeklini ortaya koyarak güzel bir çalışma ortamı sağladık. Cüneyt Epcim, Bayburt'ta bulunduğu dönem içerisinde Bayburt'un dertlerine çözüm bulmak adına bütün kurumlarla, siyasi partilerle, bizlerle birlikte güzel bir çalışma ortamı sağladı. Bugün yeni bir göreve atanması nedeniyle aramızdan ayrılacak, şunu ifade etmek istiyorum; biz kendisinden razıydık rabbim de razı olsun. Bundan sonraki yeni görevinde başarılar diliyoruz. Ailesiyle, çocuklarıyla mutlu bir hayat sürmesini temenni ediyoruz" dedi.

Sırasıyla söz hakkı alan kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri Vali Epcim'e iyi dileklerini dile getirerek, yeni görevinde hayırlı olsun temennilerinde bulundular.

4 yıl boyunca Bayburt'ta çalışmaktan ötürü memnuniyet duyduğunu ifade eden Epcim, "Bayburt'u ve Bayburtluları çok seviyorum Bayburt'u anavatanım olarak görüyorum" diyerek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün benim için bireysel olarak Bayburt'taki son günüm sayılır. Bugün münasebetiyle veda programı düzenleyen Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci ve katılımınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ederim.

Kahramanlar yurdu, Dede Korkut diyarı, Anadolu irfan geleneğinin en önemli şehirlerinden biri olan Bayburt'ta 4 yıl boyunca vali olarak görev yapmanın onur ve gururunu yaşadım. Bu gururu yaşatan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gönülden teşekkür ediyorum.

Buradan Ankara'ya gideceğiz, Ankara'daki merkez görevimizde biraz daha sakin bir ortamda çalışmalar yürüteceğiz. Çalışma dönemimizde bizlere destek olan, Milletvekilimizi, Belediye Başkanlarımızı, İl Genel Meclis Üyelerimizi, Belediye Meclis Üyelerimizi başta olmak üzere değerli kurum müdürlerimizi ve çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kendi çalışma dönemimizi geçmiş dönemlerle kıyaslandığımızda iyi şeyler, güzel şeyler yapmaya çalıştık. Ama şu bir gerçektir, her zaman çok daha iyisi vardır, çok daha iyisini bizden sonra gelenler başarmaya çalışacaktır. Bu bir bayrak yarışıdır, bizden sonrakilere bu görevi bırakıp, Bayburt'a veda edeceğiz.

Bayburt'ta kaldığımız süre içerisinde Bayburt'un çok huzurlu, sakin bir şehir olduğuna şahitlik ettik. İnsanının, milli-manevi değerlere bağlı olduğuna şahitlik ettik. Özellikle Devlet-i Ebed Müddet düşüncesi dediğimiz o özel büyük projenin yaşatıldığı topraklarda görev yapıyor olmanın mutluluğunu yaşadık. Çünkü sizler 'Devletsizlik şerrinden Allah korusun sizi' diyen Dede Korkut'u yetiştirmiş toprakların çocuklarısınız ve ben de sizlerle birlikte Devlet-i Ebed Müddet düşüncesinin bu topraklarda doğduğunu bir kez daha müşahede ettim. Bayburt anlatmakla bitmez, vedalar hüzünlü olur, bizim gitme vaktimiz geldi. Sizleri çok sevdiğimi bilmenizi isterim, hiçbir ayrım yapmadan Bayburt'un bütün köyüne, insanına dokunmaya çalıştım. Bundan sonra da Bayburt'u anavatanım olarak görüyorum, Bayburtlu hemşehrilerimle çok özel, güzel anılarım olduğunu belirtmek istiyorum. Hatta bazı konuşmalarımda Bayburtlularla bir arada olmak istediğimi de defalarca kez söyledim, daha ötesi de olacaktır inşallah. Bayburt'un bende özel bir yeri olacak, sizleri unutmayacağım, sizleri her daim seveceğim. Bundan sonraki yaşantımızda, Bayburt'la ilgili konularda sonuna kadar mücadele edeceğimi ifade ediyor, sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyor, arz-ı veda ediyorum."

Konuşmaların ardından Başkan Pekmezci Vali Epcim'e çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkan Pekmezci'den sonra, il protokol üyeleri, kurum amirleri, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar Vali Epcim'e yeni görevinde başarılar dileyerek, hediyelerini takdim ettiler. Düzenlenen veda yemeği, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu. - BAYBURT